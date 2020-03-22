İtalya’dan Türkiye’ye kaçmıştı, şimdi ülkesine döndü: ’36 saatimiz vardı’

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Güney Afrika’yı temsil edecek olan başarılı yüzücü Chad le Clos, corona virüsü salgını nedeniyle önce İtalya’daki kampını iptal edip Türkiye’ye gelmişti. 27 yaşındaki sporcu, ülkemizde de vaka sayılarının artması nedeniyle Cape Town’a geri dönmek zorunda kaldı.

Güney Afrika’nın Sunday Times gazetesine röportaj veren Chad le Clos, “Gelecek için gerçekçi bir plan yok. Antrenörüm ve antrenman partnerim yok. Olimpiyatlara kadar burada sıkışıp kalabilirim. Eğer spor salonlarını kapatırlarsa B planım yok. Kelimenin tam anlamıyla korkutucu. Bazı arkadaşlarımla konuştum hepsi evine kapanmış durumda. Antrenman yapamıyorlar” diyerek endişelerini anlattı.

Kanadalı yüzücü Penny Oleksiak ile konuştuğunu söyleyen Güney Afrikalı sporcu, “Kanada’nın Olimpiyat şampiyonu Penny Oleksiak ile görüştüm. Toronto’da 20 gündür yüzemediğini söyledi. Pazartesi gününe kadar planım 6-7 hafta Türkiye’de kalmaktı. Ancak ülke kilitlenebilir ve oteller muhtemelen kapanacak. Oradan ayrılmak için 36 saatimiz vardı” ifadelerini kullandı.

“AYAĞINIZI GAZ PEDALINDAN ÇEKMEYİN”

Le Clos, Tokyo’daki Olimpiyatların 24 Temmuz’da planlandığı gibi başlamasının olası olmadığını düşünen bazı yüzücülerle konuştuğunu ifade ederken bunun riskli bir tutum olduğunu söyledi.

Bütün sporcuların formda kalmak için çalışmalara devam etmesi gerektiğini söyleyen Chad le Clos, “Ayağınızı gaz pedalından çekmeyin. Olimpiyatların düzenlenmeyeceğini düşünerek hata yapmayın. Çünkü yüzde 1 bile geride kalırsanız büyük zaman kaybedersiniz” dedi.

İlk kamp programını İtalya’nın Napoli şehrinde planlayan Le Clos, corona virüs salgınının ileri boyutlara taşıması nedeniyle programını iptal ederek Türkiye’ye gelmişti. Yıldız yüzücünün antrenörü Tom Rushton ise 1 gün sonra İtalya’dan ayrılmıştı ancak İsviçre’de 14 gün boyunca karantina uygulamasına takıldı. Le Clos, 2012 yılında olimpiyatlarda 200 metre kelebekte altın ve 3 gümüş madalya kazanmıştı.

“TOKYO OLİMPİYATLARIYLA İLGİLİ KARAR YAKIN”

Öte yandan Dünya Atletizm Federasyonu Başkanı Lord Sebastian Coe, Tokyo Olimpiyatları ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde verileceğini duyurdu. Konu hakkında açıklama yapan Coe, “Olimpiyat Oyunlarına ilişkin bir karar önümüzdeki günlerde ve haftalarda çok hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir. Geçen hafta söylediğim gibi; Olimpiyat oyunlarına her ne pahasına olursa olsun düzenlememiz gerektiğini düşünmüyorum, kesinlikle sporcu güvenliği pahasına değil” dedi.