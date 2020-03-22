IOC, Tokyo 2020 kararı için tarih verdi! İşte iki seçenek…

Corona virüsü tüm dünyada hayatı adeta durma noktasına getirirken spor organizasyonları da ya iptal edildi ya da uygun tarihlere ertelendi. Bu yılın merakla beklenen organizasyonu olan Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın akıbeti ise hala merak konusu.

Geçen hafta yaptığı açıklama ile erteleme gibi bir planları bulunmadığını ifade eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), bazı sporcular ve federasyonlardan tepki çekti.

Belli bir kesim ise 4 yılda bir meydana gelen böylesi büyüklükte bir organizasyonun iptal edilmesinin yıllarca emek veren sporculara haksızlık olacağı görüşünde.

Eleştiren kesim ise iptalden ziyade makul bir tarihe erteleme bekliyor. Bu görüşler üzerine IOC de daha fazla sessiz kalamadı ve Tokyo 2020 hakkındaki kararlarını 4 hafta içinde vereceklerini belirtti.

IOC, oyunların süresinin kısaltılabileceği ya da Tokyo 2020’nin 2021’e ertelenebileceği görüşlerinden birinde karar kılacağını açıkladı.

İLGİLİ HABER Bundesliga`nın ilk corona virüsü taşıyan futbolcusu iyileşiyor: `K.çınızın üzerinde oturun!`

24 Temmuz’da başlaması planlanan oyunların ilk seçeneğin devreye girmesi durumda başlama tarihinin değişeceği ifade ediliyor. Aslında erteleme ve tarih değiştirme yanlısı olmayan IOC’nin vurguladığı problem ise lojistik problemi ve böylesi devasa bir organizasyonun ertlenmesinin yaratacağı organizasyonel sıkıntılar.

Ancak sporcular da haliyle yeteri kadar antrenman yapamamaktan ve olimpiyat elemelerinin yapılamamasından haklı olarak şikayetçi. IOC’nin vereceği karar spor dünyası ve Japonya tarafından merakla bekleniyor.