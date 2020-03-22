Galatasaray’ın eski İtalyan kalecisi De Sanctis’ten ‘corona’ uyarısı!

Bir dönem Galatasaray'ın kalesini koruyan, 2017'de kariyerini noktalayan Morgan de Sanctis, ülkesi İtalya'daki durumu SÖZCÜ'ye anlattı.

42 yaşındaki eski İtalyan file bekçisi “Corona virüsü hakkında gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Türkiye dikkatli olsun. Sizde sonradan ortaya çıktı. Bu yüzden durumu avantaja çevirebilirsiniz. Lütfen bu işi kimse hafife almasın. Biz İtalya'da geç kaldık. Siz geç kalmayın” dedi. De Sanctis “Futbol konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum. Futbol konuşmayı özledim. Bu lanet virüs bittiğinde konuşacağım” ifadelerini kullandı.

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