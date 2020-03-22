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Sözcü

Dubai Dünya Kupası gelecek yıla ertelendi!

At yarışlarında dünyanın önde gelen organizasyonları arasında gösterilen Dubai Dünya Kupası corona virüsü nedeniyle bu yıl yapılamayacak. Dev yarışın daha önce seyircisiz olarak ve yan etkinlikler yapılmaksızın gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

17:25 -
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Dubai Dünya Kupası gelecek yıla ertelendi!

At yarışlarının en prestijli yarışlarından biri olan ve bu yıl 25’ncisinin düzenlenmesi planlanan Dubai Dünya Kupası corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi.

Dubai’deki resmi kaynaklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla 28 Mart’ta yapılacak olan yarışın bir sonraki yıla ertelendiğini duyurdu.

Reuters’ın konuyla ilgili haberinde Jebel Ali pistinde cuma günü bir at yarışının gerçekleştirildiğinin de altı çizildi. Corona virüsünün patlak vermesiyle Dubai  Dünya Kupası’nın seyircisiz olarak ve yan etkinlikler yapılmaksızın gerçekleşmesi planlanıyordu.

Basra Körfezi ülkesinde diplomatlar haricinde bütün yabancıların ülkeye girişini geçici olarak yasaklamıştı. Şu ana kadar Birleşik Arap Emirlikleri’nde 153 vaka tespit edilirken iki kişi de corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

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