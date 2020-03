Cristiano Ronaldo’dan çocuklarına hijyen dersi

Dünyayı saran korona virüs tehlikesinin ardından sporcular günlerini evde geçiriyor. Juventus’un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, evde çektiği bir videoda çocuklarına hijyenin önemini anlattı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Ronaldo, çocuklarına el temizliği için dezenfektan verdi. Portekizli futbolcu videoyu ‘Evde kal’ notunu paylaşarak herkese çağrıda bulundu.

Cristiano Ronaldo teaching his children to use hand sanitizer is the cutest video you'll see this morning #stayhome #staysafe #beINFORMED

cristiano / Instagram pic.twitter.com/J2nqZISV8O

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 22, 2020