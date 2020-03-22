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Sözcü

Cristiano Ronaldo’dan çocuklarına hijyen dersi

Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklarına hijyenin önemini ve korona virüsten korunmanın yollarını anlatırken, herkese de 'Evde kal' çağrısında bulundu.

11:35 -
Haberler Futbol
Cristiano Ronaldo’dan çocuklarına hijyen dersi

Dünyayı saran korona virüs tehlikesinin ardından sporcular günlerini evde geçiriyor. Juventus’un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, evde çektiği bir videoda çocuklarına hijyenin önemini anlattı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Ronaldo, çocuklarına el temizliği için dezenfektan verdi. Portekizli futbolcu videoyu ‘Evde kal’ notunu paylaşarak herkese çağrıda bulundu.

Corona hijyen ronaldo