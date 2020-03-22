Corona Fenerbahçe’yi sarstı! Hesabını kim verecek?

Fenerbahçe Beko'da sporcu ve idarecilerde corona virüs belirtilerine rastlanması gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'de bir spor takımında görülen bu ilk vakanın yaşanma süreci ‘Bile bile lades' dedirtti.

Sporcu sağlığını ikinci plana atarcasına 10 Mart'ta maçların seyircisiz oynanmasına karar veren EuroLeaue yönetimi, 12 Mart'ta bu kararından vazgeçip organizasyonu ertelediğini duyurdu. Türkiye Basketbol Federasyonu ise maçların ertelenmesi için 19 Mart'a kadar bekledi.

HERKESİ ATEŞE ATTILAR

Euroleague’deki salgına rağmen vakaların çok görüldüğü İspanyol ekipleri Real Madrid ve Valencia ile de karşılaşan sarı-lacivertliler, ING Basketbol Süper Ligi'nde de son olarak 8 Mart'ta Beşiktaş Sampo Sigorta ve 15 Mart'ta TOFAŞ'la karşılaştı. SÖZCÜ gazetesinin ısrarlı yayınlarına rağmen maçları seyircisiz oynatan TBF'nin bu kararı basketbolcusundan hakemine, teknik ve idari kadrolardan medya mensuplarına kadar o maçlarda görev alanları risk grubuna soktu. Şimdi herkes aynı şeyi soruyor: “Bu sorumsuzluğun hesabını kim verecek?”

KOÇ DA TRİBÜNDEYDİ!

Basketbol takımının neredeyse hiçbir maçını kaçırmayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin 4 Mart'ta evindeki son EuroLeague mücadelesi olan Kızılyıldız maçını da en ön sıradan izlemişti.

CORONA FENER’İ SARSTI!

Yurtdışındaki sporculardan, kulüplerden duymaya alıştığımız corona virüsü açıklaması bu kez Türkiye'den, Fenerbahçe Beko gibi Avrupa basketbolunun sayılı takımlarından birinden geldi. Kulüpten yapılan açıklamada özetle, “Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Covid-19 belirtilerine rastlanmıştır” denildi ve tüm takımın tarama testi için hastaneye yönlendirildiği ifade edildi.

7 KİŞİYE BULAŞTIĞI İDDİASI!

Sözcü’nün kulübe yakın kaynaklarından öğrendiği bilgilere göre öksürük ve ağır gribe benzer şikâyetler sonrası sağlık ekibi ilk kontrolleri yaptı. Belirtilerin birden fazla kişide görülmesiyle tüm takım ve organizasyon teste tabi tutuldu. İddialara göre 7 kişide virüs tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada bir idari çalışanın tedbir amaçlı hastanede gözlem altına alındığı, hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo olmayan oyuncuların ise kendi evlerinde izole edilerek durumlarının yakından takip edildiği belirtildi.

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