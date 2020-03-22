Beşiktaş’tan 65 yaş üstü üyelere destek

Dünyada hayatı durduran, binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve ülkemizde de can alan Corona virüsü, yaşlılar için daha büyük risk oluşturuyor. Türkiye’de 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanırken, Beşiktaş Kulübü’nden alkışlanacak hareket geldi.

Siyah-beyazlılar, kulüp üyelerine SMS atarak 65 yaş üstü üyelerine destek verileceğini duyurdu. Beşiktaş Kulübü’nün üyeleri arasında yüzde 20’lik dilim 65 yaş üzerindeki kişilerden oluşurken, bu hizmet ülkenin 81 şehrinde de yapılacak. Üniversiteli Beşiktaşlılar’ın 65 yaş üstü üyelere market ve eczane alışverişlerinde gönüllü yardımcı olacağı belirtilen açıklama şöyle;

“Ülkemizde etkisini günden güne arttıran Covid-19 virüsüne (Corona) karşı risk grubunda olan siz değerli büyüğümüzden evinden çıkmamasını öneriyoruz. 0544 565 1903 numaralı telefonla kulübümüz ile irtibata geçerek market ve eczane alışverişlerinizde tarafınıza yönlendirilecek Üniversiteli Beşiktaşlılar’dan gönüllü yardım alabilirsiniz. Beşiktaş ailesi olarak her zaman yanınızdayız.

Saygılarımızla, Beşiktaş JK”