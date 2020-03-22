Ailesiyle akşam yemeğindeyken ‘corona’ olduğunu öğrendi: ‘Hiçbir belirti yoktu’

İngiltere takımlarından Portsmouth geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 4 futbolcusunda corona virüsüne rastlandığını duyurmuştu.

Test sonucu pozitif çıkan isimler arasında yer alan 26 yaşındaki Sean Raggett, “Sonuçların pozitif çıktığına inanamadım. Çünkü hastalığa dair hiçbir belirti taşımıyordum. Bu gerçekten korkutucu bir durum” ifadelerini kullandı.

Norwich City’den kiralanan savunma oyuncusu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bar ve restoranların kapatılması kararından habersiz şekilde annesini görmek için Portsmouth’tan Gillingham şehrine yolculuk yaptı.

Ailesiyle birlikte The Star restoranında akşam yemeği sırada kulüp sağlıkçısı Bobby Bacic’ten bir telefon alan Ragget, corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı haberini aldı.

Anında “The Star” adlı restorandan ayrılan Raggett, yine de birçok insanın sağlığını riske attığı için tepkilerin hedefi oldu.

Raggett ile aynı barda bulunan bir kişi, The Sun’a yaptığı açıklamada, “Neden bir barda oturuyordu? Ailemle yaşıyorum ve evde yaşlı insanlar var. Şu anda nasıl hissedeceğimi bilmiyorum. Bu haberi duyduğumdan beri odamdan çıkamıyorum” ifadelerini kullandı.

2 Mart’ta FA Cup’ta Arsenal ile karşılaşan Portsmouth, Londra ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta’da corona virüsüne rastlanmasının ardından bütün takımı testten geçirmiş ve 4 oyuncusunda corona virüsü çıkmıştı.