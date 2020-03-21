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Sözcü

UEFA’dan skandal hata! Özür diledi

UEFA, resmi sosyal medya hesabından Avrupa Şampiyonası ile ilgili herkesi şaşırtan bir hataya imza attı.

SKOR DIŞ HABER
10:01 -
Haberler Futbol
UEFA’dan skandal hata! Özür diledi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle UEFA’nın 60. yılı onuruna 12 faklı şehirde düzenlenecek olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ertelendi. UEFA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2021 yılında yapılacak şampiyonanın isminin EURO 2020 olarak kalacağını duyurdu.

Herkesi şaşırtan bu açıklama kafaları karıştırırken, sosyal medya kullanıcıları paylaşımı ‘Ti’ye alan yorumlarda bulundu.

İşte UEFA’nın yaptığı paylaşım:

UEFA, çok geçmeden paylaşımın yanlışlıkla yapıldığını yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yapılan ikinci paylaşımda özür dilenirken, 2021’de düzenlenecek olan turnuvaya henüz isim bulunmadığının altı çizildi.

Bu skandal hata sonrası UEFA’nın yaptığı ikinci paylaşım:

euro 2020 uefa