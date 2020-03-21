ÖZEL | Fenerbahçe Beko’da corona virüsü şüphesi: 6 oyuncu ve 1 idari kadro çalışanı…

Dünyada gerçekleşen corona virüs salgınında bir çok sporcu bu salgına yakalanırken, Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi.

Sözcü’nün ulaştığı bilgilere göre; Fenerbahçe Beko’da yaklaşık 35 kişiye uygulanan test sonucunda 6 basketbolcu ve 1 idari kadro üyesinde corona virüs belirtilerine rastlanırken, tüm takımın daha detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirildiği belirtildi. Fenerbahçeli oyunculara ve idari kadroya önce laboratuvarda tükürük testi yapıldığı, Covid-19 belirtilerine rastlanan isimlerin ardından tüm takımın hastaneye gönderildiği öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımındaki corona virüsü belirtileri çıkan kişiler hakkında şu açıklamayı yaptı;

“Erkek Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.

Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.

Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.”

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15 MART’TA MAÇA ÇIKTILAR!

Fenerbahçe, en son yurt dışında Rusya’da oynadı. Sarı-lacivertliler, THY Euroleague maçı için 6 Mart tarihinde Khimki Moskova ile deplasmanda karşılaşmış ardından ING Basketbol Süper Ligi’nde 8 Mart’ta Beşiktaş ve 15 Mart’ta da Tofaş ile oynamıştı.

EZELİ RAKİPLERDEN DESTEK MESAJI

Fenerbahçe’nin duyurusundan kısa süre sonra Trabzonspor, Galatasaray ve Anadolu Efes başta olmak üzere birçok kulüp sosyal medyadan destek mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/FcxiFm35gN — Yaşlılarımızı koruyalım! – Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 21, 2020

Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid–19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. https://t.co/HCaYmY0ihm — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 21, 2020

Sevgili Fenerbahçe Ailesi, Oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz https://t.co/e8OY9sIoQ8 — Trabzonspor Kulübü #EvdeKal (@Trabzonspor) March 21, 2020

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