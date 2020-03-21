Son 24 saatte 627 ölüm! İtalya’da spor yasağı…

Corona virüsün en çok etkilediği ülke olan İtalya’da salgına karşı önlemler her geçen daha daha da sıkılaştırılıyor. Son 24 saatte gerçekleşen 627 ölüm ile toplam kaybedilen hasta sayısı 4 binin üzerine çıktı. Bu corona ile ilgili bir günde yaşanan en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

Bu gelişmeler üzerine Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, daha sıkı önlemlerin hayata geçirileceğini duyurdu. Bugüne kadar İtalya’da kalabalıklardan uzak durulduğu sürece dışarıda (bahçe ve parklar dahil) spor yapmak serbestti. Ancak çıkarılan yeni genelge dışarıda spor yapılmasını yasaklandı.

Kuralın istisnası da mevcut. Buna göre İtalyanlar kendi evlerinin yakınında, bir başkasına 1 metreden fazla yaklaşmadan kişisel egzersiz yapabilecek.

Parklara, oyun alanlarına, kamuya açık bahçelere girişler ise tamamen yasaklandı.