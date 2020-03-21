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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımında bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında corona virüsü belirtileri saptanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir açıklama geldi.

13:54 -
Haberler Basketbol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe, yaptığı resmi açıklamayla basketbol takımının rutin sağlık kontrollerinde bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında corona virüsü belirtilerine rastlandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpte belirtilerin tespit edilmesi sonrası 6 oyuncu ve 1 idarecinin corona testi için ilgili hastanelere gönderildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Fenerbahçe basketbol takımında yaşanan gelişeyi doğrulayarak bir açıklama yaptı. İşte Fahrettin Koca’nın açıklamaları: ”Ülkemizin güzide kulüplerinden Fenerbahçe’nin basketbol A takımı sporcu ve idari kadrosunda #COVID19 belirtisi görülmesi sebebiyle gerekli tetkikler için hastaneye yönlendirilmiştir.’

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Son güncelleme: 15:28 21.03.2020