Ronaldo’nun annesinden hastalığı sonrası ilk mesaj

İtalya Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores Aveiro, 3 Mart’ta felç geçirdiği için Portekiz’de hastaneye kaldırılmıştı. Ronaldo’nun annesi, hastaneden çıkar çıkmaz Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Evinde, ailesinin yanında olduğunu söyleyen Dolores Aveiro, “Benim dönemeyeceğimi düşünüyordunuz değil mi? Ancak yavaşça, sakince, kibarca ve yüreğimde sevgiyle geri döndüm” ifadelerini kullandı.

Dolores Aveiro, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

“Teninizin rengi, giydiğiniz kıyafetler, ayakkabıların hayat karşısında hiçbir anlamı yok. Bu dünyada birer piyonuz… Hayat bir sınav… Sahip olduğumuz şeyler için şükretmeliyiz. Ve Tanrı’ya her şeyin iyi olması için dua etmeliyiz. Ailem ile birlikte olduğum için çok şanslıyım. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Evimde, bana güç ve enerji veren ailemin sevgisi ile birlikteyim. İnanın her şey iyi olacak. Evde kalın.”

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BEYNİNDEKİ DAMAR TIKANMIŞTI

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun annesi Maria Doloares, felç geçirdiği için 3 Mart 2020 tarihinde hastaneye kaldırılmıştı. Dr. Nelio Mendonca Hastanesi'ne götürülen Ronaldo'nun annesinin beynindeki bir damarın tıkanması sonrasında iskemik felci geçirdiği ifade edilmişti.