Ronaldo’nun annesinden hastalığı sonrası ilk mesaj

İtalya Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores Aveiro, 3 Mart’ta felç geçirdiği için Portekiz’de hastaneye kaldırılmıştı. Ronaldo’nun annesi, hastaneden çıkar çıkmaz Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Evinde, ailesinin yanında olduğunu söyleyen Dolores Aveiro, “Benim dönemeyeceğimi düşünüyordunuz değil mi? Ancak yavaşça, sakince, kibarca ve yüreğimde sevgiyle geri döndüm” ifadelerini kullandı.
Dolores Aveiro, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, şu ifadeleri kullandı:
“Teninizin rengi, giydiğiniz kıyafetler, ayakkabıların hayat karşısında hiçbir anlamı yok. Bu dünyada birer piyonuz… Hayat bir sınav… Sahip olduğumuz şeyler için şükretmeliyiz. Ve Tanrı’ya her şeyin iyi olması için dua etmeliyiz. Ailem ile birlikte olduğum için çok şanslıyım. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Evimde, bana güç ve enerji veren ailemin sevgisi ile birlikteyim. İnanın her şey iyi olacak. Evde kalın.”
Dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun annesi Maria Doloares, felç geçirdiği için 3 Mart 2020 tarihinde hastaneye kaldırılmıştı. Dr. Nelio Mendonca Hastanesi'ne götürülen Ronaldo'nun annesinin beynindeki bir damarın tıkanması sonrasında iskemik felci geçirdiği ifade edilmişti.
Bu gönderiyi Instagram’da gör
Vocês pensavam que eu não voltava, Voltei devagar ,suavemente ,na calma e com paz no coração , e com um pensamento em tom de recado , para quê julgar a cor da pele a roupa que se veste o sapato ou o aspecto de cada um, somos nada diante da vida somos Simples pedestres neste mundo , a vida é uma lição e só precisamos dar o valor e ser gratos por tudo !!!e ter fé em Deus que tudo vai dar certo !!! E eu sou uma abençoada por ter oportunidade de viver de amar a minha família e tê-los perto de mim … Obrigada a todos desse lado pelo apoio e pelo carinho , foram dias duros mas de lutas e vitórias ,já estou na minha casinha rodeada de amor da minha família que é a minha fortaleza e energias boas ,estarei por aqui como gosto mas sempre a cuidar de mim em primeiro lugar …e tenham fé , tudo vai dar certo !!Fiquem em casa !! Bjnhos a todos