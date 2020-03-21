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Sözcü

Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Escobar’dan ‘Evde kal’ çağrısı!

Milli atletlerim Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Escobar, Türkiye Atlesizm Federasyonu sosyal medya hesabından corona virüsü ile ilgili "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

19:09 -
Haberler Atletizm
Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Escobar’dan ‘Evde kal’ çağrısı!

Türkiye Atletizm Federasyonunun sosyal medya hesabında yayımlanan videolu mesajlarda, Dünya şampiyonu Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Escobar ‘Evde kal’ çağrısında bulundu.

Milli sporcular corona virüsü ile mücadelede kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi. Ramil Guliyev “Lütfen ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayınız. Dışarıya çıkanlar da lütfen maske taksın. Çünkü bu maske sadece sizi değil, etrafınızdaki insanları da virüse karşı koruma amacıyla kullanılır. Eve dönünce mutlaka elinizi yıkayın. Diğer insanlarla temasa geçmeyiniz.” ifadelerini kullandı.

Yasmani Copello Escobar ise mesajında “Kendinize iyi bakın, lütfen evde kalın.” uyarısında bulundu.

Corona Ramil Guliyev Yasmani Copello Escobar