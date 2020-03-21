Orhun Ene: ‘Fenerbahçe Beko maçından beri evde karantinadayız’

Corona virüsü endişesi Türk sporuna daha önce psikolojik olarak sirayet ederken ve bu hafta içinde tüm aktif ligler ertelenirken Fenerbahçe Beko’da 6 oyuncu ve 1 idari kadro çalışanında semptomların görülmesi ve Covid-19’dan şüphe edilmesi endişe ve tedirginlik yarattı.

Gündeme damga vuran haberin ardından sarı-lacivertli camiaya destek mesajları yağarken Fenerbahçe Beko’nun son karşılaştığı ekipler olan Beşiktaş Sompo Sigorta ve TOFAŞ’ta da alarm durumuna geçildi.

‘İstemeyen oynamasın dedik, iki oyuncumuz F.Bahçe maçına çıkmadı’

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, TRT Spor canlı yayınına bağlanırken flaş açıklamalarda bulundu. Takım olarak tedbirleri çok önceden aldıklarını söyleyen Ene, Fenerbahçe Beko maçından önce takımdaki oyunculara isterlerse maça çıkmamakta özgür olduklarını söylediklerini açıkladı. Fenerbahçe Beko maçında iki oyuncunun bu doğrultuda maça çıkmadığını da söyleyen deneyimli koç önlemler aldıklarının da altını çizdi.

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‘Fenerbahçe maçından beri kendimizi karantinaya aldık’

“Fenerbahçe maçından beri kendimizi karantinaya aldık” diyen Ene oyuncularında herhangi bir belirtiye rastlamadıklarını ancak her ihtimale karşı test yaptıracaklarını söyledi. Ene ayrıca ABD’li oyuncularının da ülkelerine döndüğünü ifade etti.

Orhun Ene sözlerini maçların geç ertelenmesine dikkat çekerek noktaladı: “Biz her ne kadar kulüp olarak, bireysel olarak özen göstersek de, bir şekilde mecbur bırakıldığımız durumdan dolayı bunun bir parçası olduk. İnşallah kötü haber gelmez.”

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Orhun Ene’nin ardından TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören de yazarımız Devrim Demirel’e konuştu. Öngören, Orhun Ene’nin açıklamalarının paralelinde şunları söyledi:

“Corona virüsü yayılmaya başladıktan sonra önlemlerimizi almaya başlamıştık. Fenerbahçe Beko maçına günübirlik olarak ve sadece iki idmanla -o da temas olmadan- gittik. Maç seyircisizdi ama takımlar hariç 20-30 görevli de vardı salonda. Maçtan hemen sonra Bursa’ya döndük ve tesisleri komple kapatıp dezenfekte ettik. Zaten ING Basketbol Süper Ligi devam ettiği için sadece A takımımız çalışıyordu. Altyapı faaliyetlerimizi sonlandırmıştık. ABD’li oyuncularımızın hepsi ülkelerine gitti. Son olarak Sami Meija da ayrıldı. Yerli oyuncularımız evlerinde, kendilerini izole etmiş durumda. Sekiz gün oldu. Doktorumuz ile görüşüyoruz. Semptom görülmediği için testlere girmedik. Şu an için bir sorun gözükmüyor.”