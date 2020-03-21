Meksika Futbol Ligleri Başkanı corona virüsüne yakalandı

Meksika Futbol Ligleri Başkanı Enrique Bonilla, Corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kendisinde ciddi semptomlara rastlanmadığının altını çizen Bonilla, “Ciddi belirtiler yoktu. Kendimi izole ettim, durumu kontrol altına alana kadar dışarı çıkmıyorum.” ifadelerini kullandı.
Meksika Süper Ligi takımlarından San Luis’in başkanı Alberto Marrero’nun da 17 Mart Salı günü koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Meksika’da futbol maçlarının, corona virüsü tehlikesi nedeniyle süresiz olarak ertelendiği duyurulmuştu.