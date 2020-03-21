Lewis Hamilton corona testi yaptırmayı reddetti

F1’in dünya şampiyonu Lewis Hamilton’un kısa süre önce corona testleri pozitif çıkan 2 arkadaşıyla birlikte vakit geçirdiği açıklanmış ve 35 yaşındaki İngiliz yıldız için büyük endişe hakim olmuştu.

Ortaya çıkan haberler sonrası bir açıklama yapan Hamilton sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayranlarını meraklandıracak bir gelişme yaşanmadığını duyurdu.

‘TESTE İHTİYACIM OLUP OLMADIĞINI 2 KEZ KONTROL ETTİM’

Düzenli olarak günde 2 kez egzersiz yaptığını söyleyen Hamilton, ”Sağlık durumum gayet iyi. Sıfır semptomum var. Corona testi pozitif çıkan Sophie ve Idris ile birlikte olduğumdan bu yana 17 gün geçti. İdris ile iletişime geçtim ve onun da iyi olduğunu duydum. Doktorumla konuştum ve corona testine ihtiyacım olup olmadığını iki kez kontrol ettim. Ama şu bir gerçek ki; sınırlı sayıda test var ve buna gerçekten ihtiyacı olan insanlar var. Corona ile ilgili hiç belirtim yok. Bu yüzden yaptığım şey geçtiğimiz hafta kendimi izole tutmak oldu” ifadelerini kullandı.

‘SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK…’

Hayranlarına pozitif mesajlar gönderen 35 yaşındaki İngiliz, ”Herkesin yapabileceği en önemli şey pozitif kalmak. Elinizden geldiğince en iyi şekilde sosyal mesafeyi korumak ve elinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla düzenli olarak yıkamaktır. Tüm mesajlar için teşekkür ederim. Size uzaktan sevgilerimi gönderiyorum” dedi.