Juventus’ta bir ‘corona virüsü’ vakası daha! Paulo Dybala…

Juventus’un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ve kız arkadaşı Oriana Sabatini’nin corona virüsü testleri pozitif çıktı.

Dybala durumu kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştı ve takipçilerine destek mesajları için teşekkür ederken durumlarının iyi olduğunu da ifade etti.

Yıldız 10 numara, “Selam herkese, COVID-19 testlerimizin pozitif çıktığı hakkında sizi bilgilendirmek istedim. Oriana’nın da benim de testlerimiz pozitif. Şanslıyız ki kusursuz durumdayız. Mesajlarınız için teşekkür ederiz” şeklinde paylaşımda bulundu.

Juventus’ta daha önce Daniele Rugani ve Blaise Matuidi’de de corona virüsü tespit edilmişti.