Inter’in yıldızı karantina günlerini anlattı: Normal hayatı özledim

İtalya Serie A’da Inter forması giyen Belçikalı yıldız futbolcu Romelu Lukaku, Serie A’nın ertelenmesinin ardından evine kapandı. Inter’in karantina kararı sonrası evden çıkamayan Lukaku, günlerini BBC’ye anlattı.

Efsane İngiliz futbolcu Ian Wright ile video bağlantısı gerçekleştiren Lukaku, evde kalmaktan biraz sıkıldığını söyledi. “Normal hayatı özledim” diyen Lukaku “Annemle, çocuklarımla hatta kardeşimle vakit geçirmeyi özledim. Biliyorsun insanlarla kontak kuramıyoruz. Antrenman yapmayı, maça çıkmayı özledim. Karantina, sahip olduğumuz şeylerin değerini bilmemizi öğretti” dedi.

Karantina günlerinde neler yaptığından da bahseden Lukaku, “Dizi ve film izliyorum. Oyun oynuyorum. Bazen hiçbir şey yapmadan çocukluğumu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“İKİ SAAT İÇİNDE BİSİKLET GÖNDERİLDİ”

Karantina boyunca çalışmaya devam ettiğini beliren Lukaku, şunları söyledi:

“Dokuz gündür karantinadayım. Burada her yer kapalı… Evdeki bisikletimle antrenmanlara devam ediyorum. Kulüp ile geçen gün yaptığımız telekonferansta evinde bisikleti olmayanlar soruldu. Birçok futbolcu evinde bisikleti olmadığını belirtti. İki saat içinde bu futbolculara bisiklet gönderildi.”