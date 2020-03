İngiliz ekibinde şok! 3 futbolcuda corona virüsü pozitif…

Dünyayı saran corona virüs tehlikesi sporda da görülmeye devam ediyor. İngiliz ekibi Portsmouth da takımdaki futbolcularda corona virüs çıktığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett’ın corona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Açıklamada ayrıca futbolcular ve teknik ekibe yapılan test sonuçlarının yarısının beklendiği ifade edildi.

#Pompey can confirm that three players have tested positive for coronavirus https://t.co/PyTzi5sSFa

— Portsmouth FC (@Pompey) March 21, 2020