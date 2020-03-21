Higuain’in ülkesine kaçmak istemesinin nedeni belli oldu! Polis yakalamıştı

Çin2in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan corona virüsü, en çok İtalya’yı etkiledi. İtalya Serie A’da Juventus forması giyen Gonzalo Higuain, takım halinde verilen karantina kurallarını hiçe sayarak iki gün önce ülkesi Arjantin’e kaçmaya çalışırken yakalandı. Higuain’in, çok hasta olan annesi için Arjantin’e kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Polis tarafından yakalanan ve evine geri gönderilen Higuain, corona virüsü testlerini göstermesi bile karantinaya geri dönmesine engel olamadı. CNN Radio Argentina, Higuain’in hasta annesini ziyaret etmek için İtalya’dan çıkmaya çalıştığını belirtti. Higuain’in, Juventus Kulübü’nden ülkesine gitmek için izin almasına ve corona virüsü testlerinin negatif çıkmasına rağmen Arjantinli yıldızı İtalya’dan ayrılma planı hayata geçirilemedi.

Higuain’in annesinin corona virüsüne mi yakalandığı yoksa başka bir hastalığı mı olduğu ise netlik kazanmadı.