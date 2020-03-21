Futbolumuzun geleceği

Salgın, sporu erteledi. Haklı bir karar çünkü herkes büyük risk altındaydı. Şimdi neler yaşayabiliriz?

Süper Lig'in ne zaman başlayacağı sorusu için daha çok erken diyebilirim. Tıp insanları bu konuda en doğru kararı verecek. Bilim kurulu büyük tehlike geçmeden ligleri kesinlikle başlatmaz. Doktorlar için öncelik insanın tam sağlığına kavuşmasıdır.

Yabancı oyuncular ülkelerine giderse dönüşlerinde 14 gün karantinaya alınacaklar. Bu husus kulüplerin başını ağrıtır.

Sporcuların sözleşme meselesi çok önemli. Pandemi (küresel salgın) mücbir sebep sayılır mı? Uluslararası hukuku bağlayan sözleşme yapanlar zorlu bir sürece girebilirler.

Hastalığın seyri sezon takvimini etkileyecek konumda. Her gün şartlar değişiyor. Maaşlarda kesinti teklifine oyuncular olumlu veya olumsuz bakarsa kulüpler (ve oyuncular) nasıl bir yol izleyecek acaba?

Hayatımızın en kötü türbülanslarından biri yaşanıyor dünyada. Finansal fair-play kulüplerimizi zaten çok zorluyordu. UEFA ve TFF'nin bu konuda futbol kulüplerini biraz olsun rahatlatacak esnek kararlar almaları gerekebilir. Yoksa işler çok daha sıkıntılı hale gelecek gibi.