Fenerbahçe’nin eski yıldızının karantina alışverişi şaşırttı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa’nın hemen her ülkesinde spor müsabakaları durduruldu. Ligleri erteleyen ülkelerden biri olan İspanya’da üçüncü lig takımı Sanluqueno’da forma giyen Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Daniel Güiza, karantina nedeniyle alış-verişe çıktı.

Güiza, eldivenleriyle çıktığı alışverişte hemen herkesin tercih ettiği makarna, konserve, sebze, meyve gibi yiyecekler almadı. Alışveriş yaptığı anı sosyal medya hesabından paylaşan Guiza’nın tercihi kola ve bira oldu. Fotoğrafına bir de mesaj yazan Güiza, “Karantina günlerini geçirmek için soğuk bira” ifadesini kullandı.

İşte Güiza’nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım:

FENERBAHÇE’DE ÜÇ YIL OYNADI

Kariyerine Xerez’de başlayan Daniel Guiza, bu takımdan transfer olduğu Mallorca’da sergilediği performansla dikkat çekmişti. İspanya’da ‘Gol Kralı’ olan Guiza, 2008 yılında 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Mallorca’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Üç yıl oynadığı Fenerbahçe’de beklenen performansının altında kalan ve sık sık eleştirilen Güiza, daha sonra bedelsiz olarak Getafe’nin yolunu tutumuştu.

Güiza, Fenerbahçe forması ile çıktığı 98 maçta 35 gol atıp, 21 de asist yapmıştı.