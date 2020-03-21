Fenerbahçe Beko’dan ‘corona virüsü’ açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesi üzerinden, akşam üstü gündeme damga vuran ‘corona virüsü’ şüphesi hakkında bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe açıklamasında yapılan testlerinin Sağlık Bakanlığı’na gönderildiğini ifade ederken tüm oyuncuların evde sosyal izolasyona geçeceklerini, bir idari çalışanın ise tedbir amaçlı hastanede tutulacağını açıkladı.

İşte o açıklama:

“Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı sporcularımız, teknik kadromuz ve idari çalışanlarımız yapılan rutin tetkiklerde Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle detaylı değerlendirilmeleri amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.

Hastanede COVİD-19 şüphesi ile detaylı olarak değerlendirilen oyuncularımıza gerekli tüm tahlil ve tetkikler yapılmış ve test için alınan numuneleri Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarına gönderilmiştir.

Yapılan tıbbi değerlendirmede, şu an için hiçbir oyuncumuzda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir. Bir idari çalışanımız ise hastanede tedbir amaçlı kontrol altında tutulmaktadır.

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Takım oyuncularımız evde sosyal izolasyonla yakın takip edilmektedirler.

Sağlık Bakanlığımızdan gelecek test sonuçları sonrasında kamuoyuna yeni bir açıklama yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü”