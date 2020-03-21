Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda’dan yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt

Corona virüsü şüphesiyle yoğun bakımda tutulduğu iddia edilen Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, kişisel Instagram hesabından bir açıklamada bulundu.

Renda, sosyal medya hesabından yoğun bakımda olduğu iddialarını yalanlayıp hastanede kontrol altında tutulduğunu açıkladı.

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Renda’nın açıklaması şu şekilde:

“Herkese merhaba.

Ne yazık ki sosyal medya üzerinde çok fazla bilgi kirliliği var. Yoğun bakımda olduğum bilgisi doğru değil. Ancak çok donanımlı bir hastanede, sağlık ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyorum. Takımımızla ilgili gerekli açıklamayı kulübümüz yaptı, sonuçlar netleşince mutlaka yine bilgilendirme yapılacaktır. Desteğiniz ve iyi mesajlarınız için teşekkür ederim.”