Corona virüsü nedeniyle halı sahalar da kapandı

İçişleri Bakanlığı’nın corona virüsü nedeniyle aldığı tedbirler kapsamında, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle birçok alanın faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu.

Bu kapsamda vatandaşların her akşam spor aktivitesi olarak kullandığı halı sahaların da faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara verildi. Halı saha alanlarına gelen sporseverler geri çevriliyor.

Öte yandan vatandaşlara kapatılan halı sahalar, sokak hayvanları için bir yeni oyun merkezi haline geldi. Kimsenin uğramadığı sahalarda sokak hayvanlarının özgürce koşturması da kameralara yansıdı.

‘GELENLERİ KABUL ETMİYORUZ’

Seyrantepe’de bulunan bir halı sahada görevli olan Şerimatov Ziye, “Corona virüsü nedeniyle karar alındı. Biz de kapattık. Gelenler oluyor, biz de kabul etmiyoruz. Erken gelenleri de kabul etmiyoruz. Bazen geliyorlar ‘Biz aboneyiz’ diyorlar. Kabul etmiyoruz. Her yer kapalı zaten. Bizim burada toplam 12 tane soyunma odamız var. Hepsi temiz. İlaçlandı. Ama yine de kabul etmiyoruz” dedi.