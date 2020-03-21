Colchester United Başkanı Robbie Cowling: Corona yardımı yeterli değil

İngiltere’de corona virüsü nedeniyle tüm ligler ertelenirken, takımları mali sıkıntıların stersi sardı. Futbolcu, teknik ekip ve çalışan maaşlarının ne olacağı konusu belirsizliğini korurken, İngiltere’de Premier Lig dışındaki profesyonel ligleri yöneten EFL, kulüplere 50 milyon pound yardım yapılacağını duyurdu.

Yakın zamanda Türkiye’deki kulüplerin de çekmesi muhtemel finansal sıkıntıyı aşmak için bu paranın yeterli gelmeyeceğini belirten League 2 ekiplerinde Colchester United’ın Başkanı Robbie Cowling, Premier Lig’in kendilerine yardım etmesi gerekebileceğini belirtti. İngiltere Championship, League 1 ve League 2’de 70 takım bulunduğunu hatırlatan Robbie Cowling BBC Essex’e yaptığı açıklamada “Verilecek parayı paylaştırdığımızda bu yardım yeterli düzeye yaklaşamıyor bile” dedi.

EFL’nin de ellinin kolunun bağlı olduğunu söyleyen Robbie Cowling “Onların da sınırsız bütçesi yok. Ancak bu corona yardımı yetersiz. Bir ay idare etsek bile, bu kriz üç ay sürerse ne yapacağız? Bu süreçte maaşları ödememize bile yetmez” ifadelerini kullandı.

ÖNERİ GELDİ

Premier Lig yöneticisi Brian Laws, corona virüsü nedeniyle kulüplerin yaşayacağı ekonomik sıkıntıları, futbolcuların yardımı ile aşabileceklerini söyledi. Premier Lig futbolcularının vereceği bağışlarla, alt liglerdeki takımlara ekonomik destek sağlanabileceğini savundu.

Ancak Sheffield Hallam Universitesi Spor Ekonomisi Uzmanı Dr. Rob Wilson, futbolcuların bağışlarının devamlı bir çözüm olmayacağını, daha ciddi bir girişimde bulunması gerektiğini belirtti. Wilson, en adil çözümün, dünyanın en pahalı ligi olan Premier Lig ekiplerinin, alt liglere yardım etmesi olduğunu söyledi.

Premier Lig’in 9.2 milyar pound geliri olduğunu belirten Wilson, BBC’ye yaptığı açıklamada şu öneride bulundu:

“Eğer bu gelirin yüzde 2’lik bir kısmı alt lig ekiplerine ayrılabilirse, buradaki takımlar için hayatta kalmak mümkün olabilir. Premier Lig’in en alt sırasındaki takım bile 120 milyon pound geliri elde ediyor. Bu paranın yüzde ikisi 2.4 milyon Euro ediyor. Bu sadece en alt sıradaki takımın oranı… Liverpool, Manchester City gibi takımlar yayın gelirinden 150 milyon pound’un üzerinde gelir elde etti. Her takım yüzde 2’lik bir orandan yardımda bulunsa, bu rakam 50 milyon pound’dan çok olacaktır.”