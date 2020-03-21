Beşiktaş’ın kondisyoneri Marrone: İtalya’daki uygulamalar Türkiye’de de denenebilir

Beşiktaş’ın İtalyan kondisyoneri Stefano Marrone'ye, kendi ülkesinde ve Türkiye'de liglere verilen arada futbolcuların ne yapmaları gerektiğini sorduk.

Marrone, futbolcuları zorlu bir sürecin beklediğini belirterek, İtalya'daki uygulamaların Türkiye'de de denenebileceğini söyledi.

İşte Marrone'nin sözlerinden öne çıkanlar:

“Aerobik kapasite ve dayanıklılık 3 gün sonra bile düşmeye başlıyor. Ev için programlar veriliyor ama ne kadar yapabilirsin?

DAYANIKLILIK SEVİYESİ

“İtalya’da durum sıkıntılı. Futbolcular uzun süredir evlerinde. Evde yaptığınız egzersizler yetmez. Hem güç hem dayanıklılık için ‘cross fit' dediğimiz şeyi yapmak şart. Ayrıca ‘core training' ile karın ve sırt kasları ile ilgili antrenmanlar yapılması lazım. İtalya'da antrenmanlara 28 Mart-3 Nisan arasında başlanması öngörülüyor. Eşitlik olması için her takım aynı gün başlayacak. Salgının gidişatına göre ilk antrenmanlar küçük gruplar halinde yapılacak. Maksimum 3-4 futbolcu. Hiçbir temas yok.”

ÇİFT KALE MAÇ YOK

“Antrenman maçı da yok. Genelde salonda veya açık alanda aralara mesafe konularak çalışılacak. Ama virüsün gelişimine bakılacak. İtalya'daki meslektaşlarımla konuştuğumda bunları söylüyorlar. Biz de Türkiye'de bunları uygulayabiliriz. Küçük gruplar halinde kondisyon çalışmalarıyla başlanılabilir. Ama temas olmadan. Futbolcular fiziksel durumlarını korumak için maç veya idman yapmak zorunda. Rutine geçilene kadar ilk etapta haf- tada en az 3-4 gün kondisyon çalışmaları yapılabilir.”

ÖNCE DEVLET İZİN VERMELİ

“Resmi maç tarihi yaklaştığı zaman haftada 5-6-7 gün yoğunlaşırsın. Yani çalışmalara kademeli bir şekilde başlanabilir. Tabii burada önemli olan devletin vereceği karar. Tehlikenin geçmesi lazım. İlk olarak otoriteden izin almanız gerekiyor. Burada önemli olan her takımın eşit şartlarda çalışması. Birin başlayıp diğerinin başlamaması olmaz. 8 maç için 1 ya da 1.5 ay çalışmak zorunda değiliz. Başlangıçta 3-4 gün yeter. Sonradan yoğunlaşılabilir.”

EN İYİ ZAMAN SABAH

Sadece sporcular için değil tüm insanlar için en iyi çalışı- lacak zaman sabah saatleridir. Sabah saatlerinde yapılan antrenmanların metabolizma- ya diğer vakit dilimlerine göre daha çok yararı var. Her futbol- cu kendini iyi tanır. Vücudunu, metabolizmasını bilir. Ekstra bir şeyler vermenize çok gerek yok. Nasıl idman yapacaklarını, ne yiyip içeceklerini bilirler.

LİG 1 AYDA BİTER

İngiltere 4 yıl yaşadım. 1 haftada 3 maç oynuyorlar. Haftada 2 maç yapmak acayip bir şey değil! Türkiye'de zaten çok maç kalmadı. En fazla 1 ayda ligler bitebilir. Ama haftada 1 maç yetmez. Haftada 2 maçla ligi bitirebiliriz. Zaten büyük takımlar bu takvime alışık. Avrupa ve Türkiye Kupası oynuyorlar.