Alex heykeline bile maske takıldı, vatandaş piknikte!

Ülkemizde artan corona virüsü salgını vakalarının ardından hükümet tarafından “Evde kalın” çağrıları tüm hızıyla sürerken, birçok vatandaş bu telkinlere aldırış etmeden sokaklarda dolaşmaya devam ediyor.

Dünya ülkelerinin aldığı önlemler her geçen gün sertleşirken, Türkiye’deki bazı vatandaşların kimisi balık tuttu, kimisi arkadaşları ve aileleriyle beraber piknik yaptı.

İstanbul Kadıköy’deki Alex de Souza heykeline takılan maske ve eldiven bile durumun vehametini açıkça ortaya koyarken, bazı vatandaşların bu sorumsuz tutumu tepki topladı.

Özellikle yaşlı kişilerin parklarda ve meydanlarda dolaşmaya devam etmesi nedeniyle birçok belediye sokaklardaki bankları kaldırma kararı aldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, park ve mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasını yasakladı.