AC Milan resmen açıkladı! Paolo Maldini ve oğlu Daniel Maldini, corona virüsüne yakalandı!

Dünyada corona virüsünün en sert biçimde etkilediği ülke olan İtalya’da hayatı durma noktasına getiren corona virüsü spor dünyasını da etkilemeye devam ediyor.

Son olarak AC Milan resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile efsane isim Paolo Maldini ve takımda forma giyen oğlu Daniel Maldini’ye yapılan corona virüsü testlerinin de pozitif çıktığını duyurdu.

Açıklamada kulüpte sportif direktör benzeri bir konum olan ‘Technical Director’ pozisyonunda yer alan efsanevi ismin, daha sonra corona testi pozitif çıkan bir kişiyle kontakt kurduğu ve semptomları göstermeye başladıktan sonra teste tabi tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

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Maldini ailesinde 51 yaşındaki efsanenin 18 yaşındaki oğlu Daniel Maldini’nin de testinin pozitif çıktığı açıklanırken ikilinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinada tutuldukları ifade edildi.