Victor Lindelöf’ten modacı eşine sürpriz kutlama!

Tüm dünyada corona virüs etkilerini hissettiriyor. Spor dünyası da bu süreçten fazlasıyla etkilendi. Birçok sporcu evinde karantina altında ve bu süreç boyunca yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

Manchester United’ın İsveçli stoperi Victor Lindelöf de vaktini evde geçiriyor. Oyuncunun eşi Maja Nilsson, Gina Tricot ile hazırladıkları ortak tasarımlardan oluşan markayı geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. 25 yaşındaki futbolcu da eşinin tasarladığı elbiselerden birini üzerine geçirerek günün erken saatlerinde eşine bir kutlama hazırladı.

Kendi hesabı üzerinden, “En iyi eş, anne, arkadaş ve şimdi de moda tasarımcısı! Seninle gurur duyuyorum” diyerek paylaştığı hikayeyle eşini kutlayan Victor’u; eşinin yaptığı paylaşımda bej rengi, parıltılı bir elbise içinde görüyoruz: