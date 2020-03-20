Sion Başkanı Constantin 9 futbolcuyu kovdu

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa’da hemen hemen bütün ligler ertelendi. Bu liglerden biri olan İsviçre’de Sion Kulübü Başkanı Christian Constantin, liglerin ertelenmesinin ardından futbolculara mesaj gönderdi.

Maçların oynanmayacak olmasından dolayı maaşlarında indirime gidileceği şeklinde gönderilen mesaja 9 futbolcu dışında bütün takım onay verdi. Maaşlarında indirime gitmeyen Christian Zock, Alex Song, Pajtim Kasami, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Birama Ndoye, Johan Djourou, Mikaël Facchinetti ve Seydou Doumbia, Constantin tarafından kovuldu.

İsviçre Futbolcular Birliği (SAFP), Sion Başkanı’nın aldığı bu karara tepki gösterdi. SAFP tarafından yapılan açıklamada “Umarız bu adaletsiz uygulama bir an önce iptal edilir ve iki taraf daha iyi bir alternatif üzerinde anlaşır” denildi.

İKİ YIL ÖNCE DE YORUMCUYU DÖVMÜŞTÜ

Sion Başkanı Constantin, iki yıl önce bir yorumcuya yaptığı saldırı ile gündeme gelmişti. O dönem Salih Uçan’ın da forma giydiği Sion’un 2-1 kazandıkları Lugano maçının ardından televizyon yorumcusu Rolf Fringer'e tekme tokat dövmüştü.

Dayak yiyen Fringer, ilk olarak Constantin'in oğlu tarafından saldırıya uğradığını iddia ederken, “O bir narsist. Dünyaya karşı sıfır empatisi var ve kendisinden başka kimseye saygı duymaz” ifadelerini kullanmıştı.

Konu hakkında açıklama yapan Constantin ise, “Fringer bu hafta bana kötü davrandı ve ben de gittim bunu hallettim. Onu yakaladım ve geriye ittim. İyi hissettim. Saldırıya uğradığınızda kendinizi savunmalısınız” demişti.

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