Semih Özsoy’dan Fenerbahçe Beko ve Zeljko Obradovic açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko’da maaşların tam ödenmediği ancak Zeljko Obradovic’e tam ödeme yapıldığı iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özsoy'un açıklamaları şu şekilde:

“Dün bazı gazete ve internet sitelerinde, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncularına ödeme yapılmayıp, buna rağmen Başantrenörümüz Zeljko Obradovic'in tüm maaşını aldığına ilişkin gerçeği kesinlikle yansıtmayan bir takım haberler yer almıştır.

Bilinmesini isterim ki Zeljko Obradovic, her daim ekibiyle ve oyuncularıyla hareket eden bir antrenördür. Yıllardır elde ettiği tüm başarıların da en büyük sırrı, ekibiyle yarattığı bu sıkı bağlılık ve uyumdur. Fenerbahçe Beko'nun maaş ödemelerinde Zeljko Obradovic’e yönelik böyle bir önceliklendirme kesinlikle gündeme dahi gelmemiştir ve koçumuz, ödemelerini tüm oyuncularımızla birlikte almaktadır. Zeljko Obradovic'in maaş ödemeleri de dahil tüm konularda önceliği her zaman ekibine ve oyuncularına verdiğinin en yakın şahidi olarak, çıkarılan bu spekülasyonları son derece maksatlı bulduğumu belirtmek isterim.

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Basın mensuplarından, kulübümüz nezdinde olumsuz bir hava yaratmak isteyen bazı kesimlerin bu düşüncelerine alet olmamalarını ve bununla birlikte, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu kritik süreçte haberlerini hazırlarken daha özenli davranmalarını rica ediyorum.

Öte yandan taraftarlarımızdan da ricamız, bu ve buna benzer haberlere itibar etmemeleridir.”