Ronaldinho’nun hapishaneden çıkma umudunu corona virüsü bitirdi

Paraguay’da kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ronaldinho, daha önce kefaletle serbest kalma ve tutuksuz yargılanma talepleri reddedilmişti. Ronaldinho’nun sahte pasaportu aldığı iddia edilen Dalia Lopez’in, corona virüsü nedeniyle hakim karşısına çıkmadığı öğrenildi.

Tüm umutlarını Dalia Lopez’in mahkemede suçunu itiraf etmesi üzerine kuran Ronaldinho’nun hapishaneden çıkma hayalleri gerçekleşmemiş oldu. Sport’ta yer alan habere göre, Lopez’in avukatının, hakimlere müvekkilinin şeker ve tansiyon hastalığı nedeniyle corona virüsüne yakalanma riskinin yüksek olduğunu belirten bir doktor raporu sunduğu, mahkemenin de bu raporu kabul ederek duruşmayı ertelediği belirtildi.

Hakimlerin kaçma riski bulunduğu için serbest kalmasına izin vermediği ve 5 Mart 2020 tarihinden bu yana hapishanede olan Ronaldinho’nun, kandırıldığı şeklindeki savunması, corona virüsü nedeniyle Lopez’in mahkemeye çıkamaması sonrasında boşa düşmüş oldu. Brezilyalı efsanenin avukatı, savunmasını mağduriyet üzerine kurmuştu.

Ronaldinho’nun Paraguay’da tutuklanmasına neden olan pasaportun görüntüsü de paylaşıldı. Zachary Lowy isimli haber sitesi kurucusu, sosyal medya hesabından Ronaldinho’nun hapishaneye girmesine neden olan sahte pasaportu paylaştı.

Pasaportta Ronaldinho’nun isminin, doğum yerinin ve tarihinin doğru olduğunu belirten Lowy, sadece belgenin Paraguay hükümeti tarafından onaylanmamış olduğunun altını çizdi.

İşte Lowy’nin yaptığı paylaşım:

Ronaldinho and his brother have been arrested for entering Paraguay with fake passports.

His fake passport shows his correct name, birthplace, and birthdate, but it falsely suggests that he's a naturalized Paragauay citizen. [@Santula] pic.twitter.com/qOVEi7xPmi

— Zach Lowy (@ZachLowy) March 5, 2020