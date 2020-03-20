Rene Higuita’nın tarihi hatası ‘corona’ uyarısı oldu: ‘Sana çıkma dendiyse çıkma!’

Kolombiya ve dünya futbolunun efsane kalecisi Rene Higuita corona virüsü tehdidine karşı yapılan uyarılara, 1990 Dünya Kupası’nda yaptığı unutulmaz hatasına slogan olan pozisyonla destek verdi. Gelmiş geçmiş en iyi kaleciler arasında yer alan ve sıra dışı kurtarışlarıyla adını futbol tarihine yazdıran “El Loco” (Deli) lakaplı kaleci, 1990 Dünya Kupası Son 16 turunda oynanan Kamerun maçında yaptığı hata ile tarihe geçmişti.

Normal süresi golsüz berabere sona eren maçın ikinci uzatma dakikaları oynanırken, 106. dakikada Kamerun’un efsanevi golcüsü Roger Milla’nın golüne engel olamayan Higuita, bu golden 3 dakika sonra ülkesinin bütün umutlarını söndüren bir hareket yaptı. Sık sık topla ceza sahası dışında rakiplerine çalım atan Higuita, 1-0 geride oldukları sırada yine benzer hareketlerle rakiplerini çalımlarken Milla araya girerek topu kapar ve skoru 2-0’a getiren golü atar.

Dakikalar 115’i gösterdiğinde Kolombiya skoru 2-1’e getiren golü atsa da, Kamerun çeyrek finale yükselirken Kolombiya da turnuvaya veda eden taraf oldu. Higuita’nın hatası bu maçın ardından futbolseverlerin hafızalarına kazınırken, o tarihi an şimdilerde Kolombiya’da corona virüsüne karşı slogan olmuş durumda.

Kolombiyalılar Higuita’nın fotoğrafını “Sana ‘çıkma’ dendiyse, çıkma!” yazısıyla paylaşarak insanların evlerinden çıkmaması yönünde telkinde bulunuyor. Efsane isim de bu akıma destek vererek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve “Bugün bana bu görüntüyü birçok kişi yolladı. Eğer bu fotoğraf bilinçlendirme için kullanılacaksa ben de bunu kullanacağım. Önce sağlık, eğer işlerini evden halledebiliyorsan, çıkma” ifadelerini kullandı.

Hoy me han mandado mucho esta imagen ….,si está foto sirve para tomar CONCIENCIA también la voy a utilizar … primero la salud , si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas …. pic.twitter.com/j6rvTIRcEg — Rene Higuita (@higuitarene) March 19, 2020

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