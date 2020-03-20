Red Bull’un Türk sporcularından evde antrenman önerileri

Red Bull sporcuları Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir, kendine esneklik, dayanıklılık ve dengede meydan okumak isteyenlere, evde yapabilecekleri antrenman programlarıyla ilham oluyor.

Red Bull Project: Pro isimli video serilerinde Ayhancan Güven dayanıklılık, Ayşe Begüm Onbaşı esneklik, Hazal Nehir de denge konusunda antrenman programlarını uyguluyor. Sporcuların beslenme ve dinlenme önerilerinin de bulunduğu antrenman programları RedBull.com/ProjectPro adresinden takip edilebiliyor.

Evde antrenman yapmak isteyenler ayrıca Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir'in idmanları sırasında dinledikleri müzik listelerine de antrenman videolarıyla birlikte ulaşabilecekler.