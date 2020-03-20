Real Madrid’in yıldızına ültimatom: Ya evde kalır ya da hapse girer!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan corona virüsü nedeniyle Avrupa’da neredeyse bütün ligler ertelendi. La Liga’da Real Madrid forması giyen Luka Jovic, ligin ertelenmesini fırsat bilerek ülkesi Sırbistan’a gitti. Dünyada İtalya, Çin ve İran’dan sonra corona virüsünden en çok etkilenen ülke olan İspanya’dan Sırbistan’a giden Luka Jovic, karantina yasağını deldi.

En az 14 gün karantina altında kalması gerekirken sevgilisinin doğum gününe katılan Luka Jovic, Sırbistan Hükümeti’nin sert tepkisiyle karşılaştı. İspanya’dan geldiği için corona virüsü tehdidini yüksek oranda taşıdığı belirtilen Luka Jovic’in dışarı çıkmasına İçişleri Bakanı hapis tehdidi ile karşılık verdi.

HAPİS TEHLİKESİ

Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, Jovic’i sert bir dille uyarırken “Kazandığınız milyonlar milyonlarca insanı tehlikeye atabileceğiniz anlamını taşımıyor. Kanunlara uymak zorundalar. Jovic de bu isimlerden birisi… Ya evde kalır ya da hapse girer! Evden çıktığı anda tutuklanacak!” ifadelerini kullandı.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de Jovic’in karantina kanunlarını ihlal ettiği için hakkında soruşturma açılan isimler arasında olduğu belirtildi.

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