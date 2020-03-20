Neymar’dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Fransa’da corona virüsü nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından ülkesi Brezilya’ya giden yıldız futbolcu Neymar’dan, sağlık çalışanlarına destek geldi. Corona virüsü ile mücadele eden sağlık çalışanları ile dayanışma için alkış eylemine Neymar da katıldı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Neymar, “Sağlık çalışanlarını alkışlıyorum. Bizim için hayatlarını tehlikeye attıkları için onlara teşekkür ediyorum” mesajını yazdı. Neymar’ın bu paylaşımına takipçilerinden de yoğun destek geldi.

İşte Neymar’ın sağlık çalışanlarına alkışla destek verdiği paylaşım: