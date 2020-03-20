Merih Demiral’ın corona testi negatif çıktı

Juventus’ta Daniele Rugani ve Blaise Matuidi’nin corona pozitif çıkmasının ardından tüm kadroya corona virüs testi yapan Juventus’ta, durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Merih Demiral’dı.

İtalyan ekibi bugün yaptığı açıklamada iki oyuncu haricinde takımda hiçkimsede hastalığa rastlanmadığını duyurdu.

Milli oyuncu Merih Demiral’ın da hastalığı taşımadığı böylece doğrulandı. 40 binin üzerinde vaka bulunan İtalya corona salgının en ağır yaşandığı ülke gibi gözüküyor. Ülkenin en büyük futbol ligi Seria A, futbolcularda corona virüsün en çok rastlandığı lig konumunda bulunuyor.