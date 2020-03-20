İzmir tek yürek! ‘Her şey geride kalacak’

İzmir'de en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan İzmir Banliyo Sistemi (İZBAN), sosyal medya hesabı üzerinde şehrin asırlık spor kulüpleri; Karşıyaka, Altay, Altınordu, İzmirspor, Göztepe, 1928 Bucaspor ve Menemenspor'u etiketleyerek “Ve sonra her şey #GerideKalacak yine birlikte tribünlere koşacağız, söz mü?” paylaşımında bulundu. İZBAN'ın bu çağrısına, kulüpler kısa sürede cevap vererek birlik beraberlik mesajı verdi.

“Her şey #GerideKalacak”

Karşıyaka Spor Kulübü, “Koşacağız, söz!” derken, Altay Spor Kulübü, “Aynı coşkuyla kaldığımız yerden devam edeceğiz!” paylaşımını yaptı. Altınordu Futbol Kulübü, “Söz her şey #GerideKalacak ve tribünlerde yine el ele vereceğiz” mesajını yayınlarken, Göztepe Spor Kulübü ise paylaşımında “Her şey #GerideKalacak, Gürsel Aksel Stadımızda daha büyük bir coşkuyla buluşacağız” ifadelerine yer verdi. Kulüplerin bu umut dolu paylaşımlarına taraftarlar kısa sürede binlerce etkileşim verdi.