Floyd Mayweather’ı sarsan iki ölüm haberi dev rövanş ihtimalini suya düşürdü!

Efsanevi boksör Floyd Mayweather Jr, oldukça sıkıntılı günler geçiriyor. Peş peşe, önce üç çocuğunun annesi eski hayat arkadaşı Josie Harris’nin daha sonra da amcası Roger’ın ölümüyle yıkılan Mayweather’ın ringlere dönmesi en azından 2020 yılı içinde beklenmiyor.

TMZ’nin haberine göre Mayweather yakın zaman içinde henüz acısı da tazeyken dövüşmeyecek. Çıktığı 50 maçı da kazanan ve son olarak MMA yıldızı Conor McGregor’ı mağlup eden Mayweather için iki müsabaka ihtimali konuşuluyordu.

Mayweather’ın aktif dövüştüğü dönemde en büyük rakiplerinden biri olan ve kariyerini sürdüren 41 yaşındaki Manny Pacquiao veya Conor McGregor, Floyd Mayweather’ın rakibi olacaktı.

İKİSİ DE RÖVANŞ İSTİYORDU

Mayweather, 2 Mayıs 2015’te tüm dünyanın merakla beklediği maçta Pacquiao’yu üç hakemin de ortak kararıyla (unanimous decision) mağlup etmişti. ‘Money’ lakaplı efsane, 26 Ağustos 2017’de yine rekor kıran bir maça imza atmış ve UFC’nin yükselen yıldızı Conor McGregor’la boks kuralları çerçevesinde bir araya gelmişti.

Mayweather, karşılaşmayı 10. rauntta rakibini nakavt ederek kazanmış ve kariyerinin 50. maçında 50. kez kazanarak aktif dövüş kariyerini 2015’in ardından yeniden bitirmişti.

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Tüm bunların ışığında merakla beklenen iki rövanş en azından bu sene içinde gerçekleşmeyecek. 43 yaşındaki boksör, kendisini 12 yıl boyunca çalıştıran amcası için “Hayatımdaki en önemli insanlardan biri” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Mayweather’ın, ocak ayında hayatını kaybeden yakın arkadaşı Kobe Bryant’ın acısını da henüz atlatamadığı ve genel olarak moralinin çok bozuk olduğu söyleniyordu.