F1 Renault fabrika kapatacak

Ferrari ve Haas’ın ardından bir diğer F1 takımı olan Renault da fabrikasını kapatma kararı aldı. Bu kararla birlikte fabrika 21 gün için kapatılacak. Corona virüsü salgının yaygınlaştığı günlerden bu yana Fransız F1 takımı, çalışanlarının evden çalışmalarını sağlamıştı.

Renault’un yönetim kademesi İngiltere’de, ana üretim fabrikası ise Fransa’da bulunuyor. Bu sebeple ünlü marka iki farklı ülkenin corona protokolüne uymak durumunda. Renault aynı zamanda F1 yönetiminin direktiflerini de titizlikle takip ediyordu. Bu sebeple alınan fabrika kapatma kararı, iki ülke hükümeti ve F1 yönetimiyle temaslarda bulunularak alındı.

F1 yönetimi dün Hollanda, İspanya ve Monako Grand Prix’lerinin ertelendiğini açıklamıştı. Ayrıca Ferrari ve Haas takımları da 19 Mart itibarıyla fabrikalarını 3 hafta için kapattıklarını bildirmişti. Renault’un ardından Red Bull Racing de önümüzdeki hafta içinde fabrikalarını 3 hafta için kapatacak.