Corona virüsü MLS’i de vurdu! New York City’den açıklama!

Corona virüsü salgını, ileri bir tarihe ertelenen MLS’i de vurdu. New York City’nin açıklamasında, sportif departmanda görev alan bir kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

New York City FC’nin CEO’su Brad Sims kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Bu süreç boyunca kulübe tıbbi tavsiye ve desteğini sunan herkese içtenlikle teşekkür ederim. Kulüp olarak tüm tavsiyeleri yakından takip ediyor ve olası tüm önleyici tedbirleri alıyoruz. Neyse ki, etkilenen bireyin evde olduğunu ve yaşadığı kısa bir hastalıktan sonra kendisini daha iyi hissettiğini söylemekten memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

New York City FC Sporting Department Confirms First Case of COVID-19

READ https://t.co/QV9KLlBSws pic.twitter.com/h8Wa88a7co

— New York City FC (@NYCFC) March 19, 2020