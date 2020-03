Cenk Tosun: O kadar insan ölüyor, ben de üzgünüm

Sakatlığı sebebiyle EURO 2020’de milli formayı giyemeyeceği için üzgün olan Cenk Tosun, Avrupa Şampiyonası’nın 2021 yılına ertelenmesiyle çok konuşulan bir paylaşım yapmıştı. Crystal Palace antrenmanında yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Cenk 1 yıl erteleme kararı sonrası attığı tweet ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Cenk Tosun’un açıklamalarından satır başları:

‘BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ’

Avrupa Şampiyonası için bir tweet attım, bazı yerlerde yanlış anlaşıldı. O kadar insan ölüyor, ben de çok üzgünüm ama Avrupa Şampiyonası benim için çok önemliydi. Herkesin emeği büyük ama benim de çok emeğim var turnuvaya gidilmesinde, 5 golüm var. Ağrılarımla oynadım. Gidemeyeceğim için çok üzülmüştüm, insanların ölümü beni çok üzse de şampiyonaya gidecek olabilmem beni mutlu etti.

‘ZATEN BAŞKA ŞANSIM YOK SAKATIM’

Herkes evinde kalsın, bu virüsü inşallah en kısa zamanda beraber yenmemiz için herkes evde kalsın, aileleriyle vakit geçirsin. Zaten benim başka bir şansım yok şu an sakatlık nedeniyle. 9-10 gün önce ameliyat oldum, zaten dışarı çıkmıyorum. İnşallah böyle, ailelerimizle güzel vakit geçirip, büyüklerimizi görüntülü arayalım.

‘3 GÜN FİZYOTERAPİST’

Ameliyat güzel geçti. Tedavi süreci için haftada 3 gün fizyoterapist geliyor, tedavi yapıp gidiyor. Diğer günlerde buz yapıyorum, ailemle vakit geçiriyorum, Netflix izliyorum.

‘HER ŞEYDE BİR HAYIR VARDIR’

Burada durum farklı değil, dünyanın her yerinde aynı. İnşallah hep birlikte virüsün üstesinden geleceğiz. Biraz daha dişimizi sıkalım. Boş şeyler için dışarı çıkmayalım. İnşallah yakın zamanda bu virüsü yeneceğiz. Sakatlık için çok üzüldüm, 7-8 ay sahalardan uzak kalacağım. Her şey Allah’tan, vardır her şeyde hayır. Veren Allah, alan Allah. İnşallah bu süreçten daha güçlü dönmek için elimden geleni yapacağım.