Boston Celtics ve Los Angeles Lakers oyuncularında corona tespit edildi

Dünyada binlerce can alan corona virüsü, spor dünyasından yıldızların da kabusu oluyor. Son olarak NBA ekiplerinden Boston Celtics’in oyuncusu Marcus Smart, Twitter’dan yaptığı açıklamayla corona virüsüne yakalandığını belirtti.

5 gün önce test yapıldığını söyleyen 36 yaşındaki oyuncu, “Test sonuçların bugün geldi ve pozitif çıktı. Test yapıldığı günden bu yana kendimi karantinaya aldım. Corona virüsü ciddiye alınmalı. Bu durumun ülkelerde 1 numaralı öncelik olduğunu biliyorum ve kısa sürede daha fazla test yaptırmalıyız” dedi.

LAKERS: 2 OYUNCUMUZUN TESTİ POZİTİF

Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant’ın corona virüsüne yakalanmasının ardından Los Angeles Lakers da 10 Mart’ta oynadıkları maç nedeniyle acil olarak test yaptırdı. NBA’de bu sezon başarılı performans sergileyen kulüp, TSİ sabaha karşı açıklama yaptı.

“İki oyuncumuzun test sonuçlarının pozitif olduğunu öğrendik” diyen LA Lakers, “İki oyuncumuz da asemptomatiktir, karantina alınmışlardır ve doktorlarımızın kontrolü altındadırlar. Tüm oyuncular, teknik ekip ve personelin evlerinde olmalarını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Lakers’ın yıldızı LeBron James de kulübün açıklamasından sonra Twitter’dan, “Herkes güvende olsun ve Tanrı korusun” paylaşımını yaptı.

Stay safe everyone and God Bless!!!! — LeBron James (@KingJames) March 20, 2020

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Öte yandan takımların test sonuçları da paylaşılmaya devam ediyor. e

Oyuncu mu yoksa kulüp personeli mi olduğunun bilgisini vermeyen 76’ers yaptığı açıklamada, “Gerektiğinde ilgili devlet kurumlarıyla isimler paylaşılacaktır. Kişiler, bireysel karantinaya alınmış durumda ve talimatlara uymaya devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

İLK VAKA RUDY GOBERT

Utah Jazz’ın Fransız uzunu Rudy Gobert’in NBA’de corona virüsüne yakalanan ilk isim olmasının ardından ligde maçlar ertelenmiş ve tüm takımlar test girmişti.