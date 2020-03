Atlet Edoardo Melloni: Semptomlar herkeste farklı, kan kustuğum günler oldu

Corona virüs tüm ülkelerde şiddetli biçimde etkisini gösteriyor. İtalya, geçtiğimiz günlerde ülke genelinde karantina ilan etti. 40 binin üzerinde hasta bulunurken 3 bin 400 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 440 kişi ise tedavi edildi.

Tedavi edilen kişiler arasında atlet Edoardo Melloni de bulunuyor. Melloni Association of Sports Press’e süreç boyunca tecrübe ettiklerini aktardı. “Şu an gayet iyiyim. Ancak o sıralarda yoğun bakıma alınmak zorunda kalmıştım. Corona pozitif olduğum anlaşıldı ve zatürre geçiriyordum” diyen Melloni, sürecin her bireyde farklı işlediğini ve genelle yapmanın yanlış olduğunu vurguladı.

Semptomların öksürükle başladığını söyleyen Melloni, ateşinin 37,5 derecede seyrettiğini söylüyor. Bir süre sonra öksürükleri iyice kurulaşmış ve öksürme aralığı bir hayli sıklamış: “O kadar sık öksürüyordum ki, 5-10 dakikadan fazla öksürmeden duramıyordum. Öksürüklerimin güçlü olduğu sırada boğazımdan kan geldiğini farkettim ve o noktada beni yoğun bakıma aldılar. Yaşadığım bir başka sorun tat ve koku alma duyularımı tamamıyla kaybetmiş olmamdı. Çikolatayla haşlanmış havucun farkını ayırt edemiyordum” diyor.

İyileşme dönemine girebilmesi için Çin’in Wuhan kentinde yapılan tedavilerin kendisinde kullanılmaya başlandığını söyleyen İtalyan atlet, bu andan itibaren kendisini adım adım iyi hissetmeye başladığını söyledi. İlk gün ilaçların yan etkilerini hissettiğini ancak ikinci günden sonra herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti.

Melloni hastaneye yatırılmadan önce geniş kapsamlı testlerden geçirilmiş. Yapılan tedavilerinin bazılarının deneme niteliğinde olduğunu ve bu yüzden uygulamadan önce doktorların kendisinden izin aldığını belirten Melloni, bünyesinin tedavilere olumlu tepki verdiğini söyledi.

Kendisinin ülke çapında karantina ilan edilmeden önce karantina altına alındığını belirten İtalyan atlet, virüsü Milano’da toplu taşıma kullandığı sırada kaptığını tahmin ediyor.