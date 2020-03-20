Alessandro Favalli: ‘Gözlerim yanıyordu… Hepimizin kaptığını hissettim’

İtalya Serie C ekiplerinden Reggio Audace’de forma giyen ve İtalya’da Corona virüsü testi pozitif çıkan ikinci futbolcu olan Alessandro Favalli yaşadıklarını anlattı.

Uzun dönem Lazio’da daha sonra da sırasıyla Inter ve Milan’da da forma giyen ve 8 kez İtalya Milli Takımı’nda görev yapan Guiseppe Favalli’nin oğlu olan 27 yaşındaki sol bek belirtileri net bir şekilde hissettiğini söyledi.

Favalli yaşadıklarını, “2 Mart günü çok kötü bir şekilde uyandım. Ateşim vardı, baş ağrım vardı ve gözlerim yanıyordu. Gece belirtiler vardı, titriyordum. Ailemi aradım ve onlar da aynı belirtilere sahip olduklarını söylediler. Birkaç gün önce bir aile yemeğimiz vardı ve hepimizin kaptığını hissettim” dedi.

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‘Kendim için hiç korkmadım’

“Kendim için hiç korkmadım, hiç kötü hissetmedim. Akrabalarım için daha çok endişelendim. Benden daha yaşlı ve daha kötü durumdalardı, benden kötüydüler” diyen Favalli liglerin devam etmesine şaşırdığını da ifade etti.

‘Serie A’da pozitif çıksaydı…’

“Serie A’da bir oyuncunun testleri pozitif çıksaydı, liglerin hemen duracağını biliyordum” diyen futbolcu “Profesyonel kulüplerin ve liglerin devam ettiğini gördüğüm için şaşırmış durumdaydım. Seyircisiz oynama kararı bile yanlıştı” ifadelerini kullandı.