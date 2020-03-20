Adnan Dalgakıran ‘corona’ mesajı verdi, taraftar transfer sordu: ‘Kasap et derdinde, koyun can derdinde…’

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, corona virüsü salgını nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Dalgakıran anlamlı paylaşımında “Ancak mikroskop altında görülebilen bir virüs, insanın kendi yarattığı anlamlar dünyasının ve kibirinin aslında nasıl kağıttan kuleler olduğunu ne güzel gösteriyor. Keşke ders alabilen bir canlı türü olsaydık” ifadelerini kullandı.

Ancak Dalgakıran’ın bu paylaşımının altına gelen bir cevap sosyal medyada gündeme oturdu. Taraftar, Dalgakıran’a “Başkanım Trezeguet geliyor mu?” sorusunu sordu. Beşiktaşlı yönetici ise gündemi meşgul eden ve hayatı durma noktasına getiren Corona virüsünün konuşulduğu şu günlerde gelen transfer sorusu üzerine “Kasap et derdinde, koyun can derdinde” yanıtı verdi.