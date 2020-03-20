Adil Rami: ‘Kapana kısıldım, çocuklarımı özlüyorum ama…’

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak devre arasında takımdan ayrılarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Soçi’nin yolunu tutan Fransız futbolcu Adil Rami, Rusya’da psikolojik olarak zor günler geçiriyor.

Rusya, corona virüsünden Avrupa ülkeleri kadar ağır bir şekilde etkilenmese de ikiz çocuk babası Rami, Fransa’ya gidemiyor. 34 yaşındaki savunmacı, ülkesinin radyolarından RMC Sport’a konuştu. Rami, “Dönmek büyük bir riski ve şu an kapana kısılmış hissediyorum. Şu anda Fransa’ya dönmem zor. Sochi ile sözleşmem var, 34 yaşındayım. Bir yolculuk yapmaya kalkarsam başıma ne geleceğini bilemiyorum. Fransa’ya dönersem bir daha futbol oynayamama riski var. Komplike bir durum. Çocuklarımı özlüyorum ama bekleyeceğim” dedi.

Rusya’daki durumu da aktaran Rami, “Lig askıya alındı, durduruldu ve şahsen beklenenden daha uzun süreceğini düşünüyorum. Doktorları dinliyorum ve korunma önlemlerini aldım. Kalabalıklardan kaçmak için uyarıldık. Şu anda Sochi’de karantina yok” ifadelerini kullandı.

RUSYA’DA HENÜZ FORMA GİYEMEDİ

Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan ve ligde bir maçta 45 dakika, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 6 maçta 511 dakika sahada kalan Rami, devre arasında gittiği Soçi’de ise henüz forma giyme şansı bulamadı.