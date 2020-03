Union Berlin’in kalecisi Rafal Gikiewicz gönüllü olarak maaşından kesintiye gitti

View this post on Instagram

Koronawirus który zapanował na świecie dotyka nas wszystkich. Jesteśmy zmuszeni do działania. To czas próby dla nas wszystkich, czas próby dla całego świata i czas działania aby wspólnymi siłami zminimalizować straty spowodowane tą pandemią. W związku z dyskusjami jakie pojawiły się ostatnio i które uważam za potrzebne, postanowiłem zrezygnować z części moich zarobków, aby pomóc mojemu klubowi przetrwać ten ciężki okres. Razem to przetrwamy. A wy, chrońcie starszych i słabszych Das in der Welt herrschende Coronavirus betrifft uns alle. Wir sind gezwungen zu handeln. Diese Zeit ist eine Prüfung für uns alle, eine Zeit der Prüfung für die ganze Welt und eine Zeit des gemeinsamen Handelns, um die durch diese Pandemie verursachten Verluste zu minimieren. Aufgrund der jüngsten Diskussionen, die ich für notwendig halte, habe ich beschlossen, einen Teil meiner Einnahmen aufzugeben, um meinem Verein zu helfen, diese schwere Zeit zu überstehen. Wir können es gemeinsam schaffen. Und ihr, beschützt die Älteren und die Schwächeren #corona